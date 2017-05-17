Levent Kızıl'dan başkan adaylığı açıklaması

Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, isminin son zamanlarda olası bir kongrede başkan adayı olarak geçmesinden dolayı açıklama yapmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

Bugüne kadar suskun kalmasının nedeninin, Bursaspor'un içinde bulunduğu hassas durum olduğunu vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Öncelikle olmayan bir kongre ortamında ismimin dolaştırılmasını ve bunun üzerinden spekülasyonlar yapılmasını doğru bulmuyorum, bana ve Bursaspor'a zarar verdiğine inanıyorum. Başkanlığımdan önce ve halen Levent Kızıl ve Uludağ İçecek olarak Bursaspor'a miktarını bilemediğim sponsorluklarda ve katkılarda bulundum. Bu sezon ki forma sponsorluğumuz ve yaptığımız diğer katkıların, bir Bursasporluluk bilinciyle önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de artarak devam edeceğini paylaşmak isterim. Fakat bunun yanı sıra bir kongre sürecine girildiğinde Bursaspor başkanlığıyla ilgili bir düşüncemin ailevi, özel şartlarımdan dolayı olmadığını ve olmayacağını açıklamak isterim."

Kızıl, kendisine düşen görevin, Bursaspor'a her türlü sponsorluk ve maddi desteği vermeye devam etmek olduğunu dile getirerek, yeşil-beyazlı kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için tüm camianın birlikteliğinin şart olduğunu sözlerine ekledi.