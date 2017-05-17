Sert oyun!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Başakşehir rövanşında tüm takımdan sert olmalarını istedi. Takıma rakibin deplasmanlardaki büyük maçlarını izleten Hollandalı çalıştırıcı, "En önemli özellikleri büyük boşluklar bulduğunda bunu cezalandırmaları. Ancak sert futbol onları olumsuz etkiliyor. Yapmamız gereken de sert olmak" dedi. TT Arena'daki Galatasaray maçında Başakşehir'in oldukça rahat boşluk bulduğuna vurgu yapan Advocaat, "Böyle olunca kazanmaları kolay oldu. Ancak biz Kadıköy'de onları sertlikle bozduk, golü de erken bulunca çaresiz kaldılar. Aynı şekilde başlayıp onlara işin kolay olmadığını gösterin. Başka türlü finale kalamayız. Faul yapıp ve kart görmekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.



KUPADA NE YAPTI?

10 MAÇ

6 GALİBİYET

3 BERABERLİK

1 YENİLGİ