Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş
, şampiyonluğu henüz garantilemediklerini belirtirken, takımına övgüler yağdırdı. Erken şampiyon ilan edilmenin doğru olmadığını belirten Güneş, "Üç tane kazanmak zorunda olduğumuz final maçımız var. Futbolcuların da yönetimin de camianın da böyle düşünmesini istiyorum.
Beşiktaş olarak futbol adına iyi şeyler üretiyoruz. Kötü maçlarımız da oldu ama standartların çok üzerindeyiz. En azından bizi izleyenlere zevk veriyoruz. Aynı felsefe ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Başarı için takımda adaleti sağlamanın ve iyi çalışmanın önemine vurgu yapan tecrübeli hoca, "Futbolcular da imzalarının ve taşıdıkları formanın hakkını vermeli. Her an oynamaya hazır olmalı. Bu açıdan da iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
12. ADAMA GÜVENİMİZ TAM
Beşiktaş taraftarının her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Güneş, "Son üç maçımızın ikisi içeride. Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u ağırlayacağız. 12. adamımıza güveniyoruz. Seyircimizin de desteği ile bu maçları kazanmak istiyoruz. Gaziantep deplasmanında da savaşacağız. Bizim sorunumuz, çok pozisyona girmemize rağmen az gol atmamız ve az pozisyon vermemize rağmen gol yememiz" dedi.