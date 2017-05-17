Standartların çok üzerindeyiz

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017
Standartların çok üzerindeyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü , futbol adına güzel şeyler yaptıklarını söyledi ve ekledi: "Kötü maçlarımız da oldu ancak beklentileri fazlasıyla karşıladığımızı düşünüyorum. En azından izleyenlere zevk veriyoruz. Aynı felsefe ile yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluk için kazanmamız gereken üç final var"

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü , şampiyonluğu henüz garantilemediklerini belirtirken, takımına övgüler yağdırdı. Erken şampiyon ilan edilmenin doğru olmadığını belirten Güneş, "Üç tane kazanmak zorunda olduğumuz final maçımız var. Futbolcuların da yönetimin de camianın da böyle düşünmesini istiyorum. Beşiktaş olarak futbol adına iyi şeyler üretiyoruz. Kötü maçlarımız da oldu ama standartların çok üzerindeyiz. En azından bizi izleyenlere zevk veriyoruz. Aynı felsefe ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Başarı için takımda adaleti sağlamanın ve iyi çalışmanın önemine vurgu yapan tecrübeli hoca, "Futbolcular da imzalarının ve taşıdıkları formanın hakkını vermeli. Her an oynamaya hazır olmalı. Bu açıdan da iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

12. ADAMA GÜVENİMİZ TAM
Beşiktaş taraftarının her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Güneş, "Son üç maçımızın ikisi içeride. Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u ağırlayacağız. 12. adamımıza güveniyoruz. Seyircimizin de desteği ile bu maçları kazanmak istiyoruz. Gaziantep deplasmanında da savaşacağız. Bizim sorunumuz, çok pozisyona girmemize rağmen az gol atmamız ve az pozisyon vermemize rağmen gol yememiz" dedi.
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Standartların çok üzerindeyiz
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