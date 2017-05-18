Beşiktaş en zorlu mücadelelerinden birini verecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde olan Beşiktaş, bu sezonki en kritik maçlarından birini 32. haftada Kasımpaşa'ya karşı oynayacak.

Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek iki haftalık kötü gidişe "dur" diyen siyah-beyazlı takım, 32. haftada bu sezon kazanmakta zorlandığı ilk 7 sıradaki takımlardan Kasımpaşa ile 20 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

Sıralamada kendisinden sonra gelen 6 takıma karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken Beşiktaş, ilk yarıda mağlup olduğu rakibinden rövanşı da almaya çalışacak.

İLK 7 SIRADAKİ TAKIMLAR KARŞISINDA 16 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon en fazla puan kaybını sıralamanın ilk 7 basamağında bulunan takımlara karşı yaşayan siyah-beyazlılar, kendisinden sonra gelen 6 takıma toplam 16 puan kaptırdı.

Beşiktaş, 8 ila 18. sırada bulunan 11 ekip karşısında ise sadece 9 puan yitirdi.

İlk 7'de yer alan ekipler içinde Beşiktaş'ın en fazla puan kaybettiği takım ise şampiyonluk yarışına devam eden Medipol Başakşehir oldu. Beşiktaş, 2 puan gerisinde yer alan turuncu-lacivertli ekibi bu sezon yenmeyi başaramadı. Rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmandaki karşılaşmadan ise 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, böylece bu maçlarda 5 puan kaybı yaşadı.

Bu sezon sadece bir kez derbi zaferi yaşayabilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda toplam 6 puan kaybetti. Fenerbahçe ile ligde oynadığı iki maçta da berabere kalarak 4 puan kaybeden Beşiktaş, tek derbi galibiyetini ise Galatasaray'a karşı ligin ikinci yarısında aldı. Siyah-beyazlılar, dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı rakibiyle ligin ilk yarısında oynanan maçta 2-2 berabere kaldı.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'A ENGEL OLAMADI

Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda en büyük yarayı ilk 7 içinde bulunan takımlar verirken, siyah-beyazlıların yüzü bu sıralamada bir tek Trabzonspor'a karşı güldü.

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle bu sezon oynadığı iki maçı da kazanarak hanesine 6 puan yazdırmayı başardı.

GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

Siyah-beyazlı ekip, puan cetvelinin 6. basamağında bulunan Antalyaspor karşısında birer galibiyet ve beraberlik alırken, Kasımpaşa'ya ligin ilk yarısında 2-1 mağlup oldu.

Ligin 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak siyah-beyazlılar, ilk 7 sıradaki ekiplere karşı son mücadelesini verecek. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerse hem rakibinden rövanşı alacak hem de ilk 7 sıradaki ekiplere karşı yaşadığı şanssızlığı sonlandıracak. Siyah-beyazlı takım, alacağı olası galibiyetle sezonun son iki haftasına avantajlı girecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinin ardından alt sıralarda yer alan Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile yapacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.

MAHMUTYAZICIOĞLU: "BEKLEMEDİĞİMİZ PUAN KAYIPLARI OLDU"

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bu sezon şanssız puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın kalan haftalarda bütün maçlarından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inandığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Fenerbahçe maçında şanssız bir golle kritik haftalarda önemli puan kaybı yaşadık. Bu sezon beklemediğimiz puan kayıpları oldu ama ligin en az puan kaybeden takımıyız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın Bursaspor maçında elde ettiği 3 puanla kara bulutları dağıttıklarını kaydeden Mahmutyazıcıoğlu, "Bursaspor maçında alınan galibiyet, takımın öz güvenini yerine getirdi. Oluşturulmaya başlanan olumsuz hava dağıldı. Beşiktaş yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla şampiyonluğa her zamankinden daha fazla inanıyor. Kasımpaşa maçını da kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.