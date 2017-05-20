Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı havaya kaldırıp, üst üste 4 kez lig şampiyonu olduğu altın çağın başkanı Faruk Süren, Turkcell tv+ aplikasyonundaki life+ kanalında yayınlananprogramında önemli açıklamalarda yaptı. Süren, "Kulüp finansal olarak kötü durumda, elimizden gidiyor. Üzülerek söylüyorum, böyle devam ederse Galatasaray küme düşer" dedi. Süren'den diğer satırbaşları şöyle:UEFA Kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarısı ancak abartıyoruz. Galatasaray 2000'den bu yana 1-2 kez daha bu başarıyı elde etmeliydi.Sneijder'in sözleşmesini 2018'e kadar uzatan Özbek yönetimidir. Cavanda'yı almanın ne anlamı vardı? Sonuçta Galatasaray'ın kasasından para çıkıyor, yönetimin cebinden değil.Karabük ile Galatasaray kıyaslanamaz. Tudor, bu teklifi kariyeri açısından kabul etti amaBeşiktaş'ın yolu güzel gidiyor. 1-2 sene içerisinde Avrupa'da kupa kazanacaktır ama bu kafayla giderse…Aziz Yıldırım'la özellikle yayın geliri konusunda ortak çalışmalarımız olmuştu. Kendisinin tesisleşmeye yaptığı katkı önemli.