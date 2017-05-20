Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı havaya kaldırıp, üst üste 4 kez lig şampiyonu olduğu altın çağın başkanı Faruk Süren, Turkcell tv+ aplikasyonundaki life+ kanalında yayınlanan 'Spor Meydanı'
programında önemli açıklamalarda yaptı. Süren, "Galatasaray'ın satılması mümkün değil ama yüzde 50'yi geçmemek kaydıyla ortaklık mantıklı gibi duruyor.
Kulüp finansal olarak kötü durumda, elimizden gidiyor. Üzülerek söylüyorum, böyle devam ederse Galatasaray küme düşer" dedi. Süren'den diğer satırbaşları şöyle:
UEFA Kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarısı ancak abartıyoruz. Galatasaray 2000'den bu yana 1-2 kez daha bu başarıyı elde etmeliydi. O nedenle 17 Mayıs'ın bayram olarak kutlanması benim için doğru değil.
Sneijder'in sözleşmesini 2018'e kadar uzatan Özbek yönetimidir. Cavanda'yı almanın ne anlamı vardı? Sonuçta Galatasaray'ın kasasından para çıkıyor, yönetimin cebinden değil. Dursun Özbek yönetiminin enkaz edebiyatı yapmaya hakkı yok.
Karabük ile Galatasaray kıyaslanamaz. Tudor, bu teklifi kariyeri açısından kabul etti ama yapılan teklif benim şahsımda ayıp
.
Beşiktaş'ın yolu güzel gidiyor. 1-2 sene içerisinde Avrupa'da kupa kazanacaktır ama bu kafayla giderse…
Aziz Yıldırım'la özellikle yayın geliri konusunda ortak çalışmalarımız olmuştu. Kendisinin tesisleşmeye yaptığı katkı önemli. Ancak rakip başkana tokat atması yanlıştı.