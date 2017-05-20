İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligin son 3 haftasında galip gelemeyerek 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek istiyor.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bordo mavili takımda üçer sarı kartı bulunan Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Hugo Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı nükseden Jan Durica'nın ise durumu maç saatinde belli olacak.

Bordo-mavililerin Medipol Başakşehir karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.