Yazarlar Galatasaray-Osmanlıspor maçını yorumladı

Osmanlıspor gibi hücum hattı hızlı oyunculardan oluşan bir takıma karşı Galatasaray, doğru bir oyun modeli sergiledi.Galatasaray, topu rakibe verirken kalabalık savunma anlayışı ile Osmanlıspor'un başta Ndiaye olmak üzere hızlı ve çabuk oyuncularına geniş alan bırakmadı. Semih-Ahmet Çalık ikilisi, defansta pozisyon hataları yapmalarına rağmen Linnes'in çabukluğu, Tolga Ciğerci'nin geriye yardıma gelmesi, bu savunma zaafının giderilmesini sağladı.Antep'te galibiyeti getiren frikik golünüatan Sneijder'di. Hollandalı yıldız,Osmanlıspor'a karşı kazanılanüç puanın da ilk golünümükemmel bir vuruşlaattı. Yıldız oyuncularkaprislidir, zamanzaman arıza yapabilirama teknik adamlar,yıldızları yönetmebecerisine sahipolmalıdır.Sinan Gümüş, Galatasaray'ın elindeki genç bir yıldız. Özel yaşamında aksaklıklar olsa dahi bu yeteneği kaybetmemek gerekir.Çok yetenekli olan Sinan'ın attığı gole bakarsak; önüne gelen Osmanlısporlu oyunculara çalımları bastı, sol ayağının içiyle mükemmel bir plase yaparak golü attı. Sinan'ı satmak, Galatasaray adına hata olur.Tolga Ciğerci, orta sahaya kattığı direnç ve mücadele gücüyle Osmanlıspor'un göbekten etkili hücum etmesini önledi.Ama İgor Tudor, kesip atarak hataları çözmeye çalışıyor. Eğitmiyor, öğretmiyor.Çünkü burası Karabükspor değil, Galatasaray.