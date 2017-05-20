Yazarlar Galatasaray-Osmanlıspor maçını yorumladı

Levent TÜZEMEN: Sneijder kalmalı
Osmanlıspor gibi hücum hattı hızlı oyunculardan oluşan bir takıma karşı Galatasaray, doğru bir oyun modeli sergiledi. Bıçak sırtı gibi maçı Galatasaray kazanırken, bunda "kompakt futbol anlayışının" büyük payı vardı. Galatasaray, topu rakibe verirken kalabalık savunma anlayışı ile Osmanlıspor'un başta Ndiaye olmak üzere hızlı ve çabuk oyuncularına geniş alan bırakmadı. Semih-Ahmet Çalık ikilisi, defansta pozisyon hataları yapmalarına rağmen Linnes'in çabukluğu, Tolga Ciğerci'nin geriye yardıma gelmesi, bu savunma zaafının giderilmesini sağladı. Takım savunmasının hatalarında da yine kaleci Muslera, kurtarıcı rolüne soyundu.
Sneijder gibi lider kimliği olan, oyun aklıyla Galatasaray'ı yöneten bir oyuncuyu kolay kolay gözden çıkaramazsınız. Antep'te galibiyeti getiren frikik golünü atan Sneijder'di. Hollandalı yıldız, Osmanlıspor'a karşı kazanılan üç puanın da ilk golünü mükemmel bir vuruşla attı. Yıldız oyuncular kaprislidir, zaman zaman arıza yapabilir ama teknik adamlar, yıldızları yönetme becerisine sahip olmalıdır. Mourinho, Conte ve Guardiola gibi marka teknik adamların ön plana çıkan en büyük özellikleri yıldız oyuncularla nasıl geçineceklerini bilmeleridir.
Sinan Gümüş, Galatasaray'ın elindeki genç bir yıldız. Özel yaşamında aksaklıklar olsa dahi bu yeteneği kaybetmemek gerekir. Tudor, Sinan için "Satılsın" demiş. Bu fikre şiddetle karşıyım. Sinan'ın bir hatası varsa yüz yüze görüşülebilir ve eğitilebilir. Çok yetenekli olan Sinan'ın attığı gole bakarsak; önüne gelen Osmanlısporlu oyunculara çalımları bastı, sol ayağının içiyle mükemmel bir plase yaparak golü attı. Sinan'ı satmak, Galatasaray adına hata olur.
Tolga Ciğerci, orta sahaya kattığı direnç ve mücadele gücüyle Osmanlıspor'un göbekten etkili hücum etmesini önledi. Tolga'nın zamansız kaymasını engellemek, Sinan Gümüş'ün temposunu artırmak, Bruma'ya pas vermesini öğretmek bir teknik adam görevidir. Ama İgor Tudor, kesip atarak hataları çözmeye çalışıyor. Eğitmiyor, öğretmiyor. Galatasaray, yeni sezon planlamasını ve kadro mühendisliğini Tudor'la yapmamalı. Çünkü burası Karabükspor değil, Galatasaray.