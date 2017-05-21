Wes’in dirilişi

Galatasaray forması ile bu sezon ligde 5 gol atıp 14 asist yaparak son 10 yılda skora en fazla katkı sağladığı sezonunu yaşayan Wesley Sneijder, çok sayıda performans değerinde de yükselişte.Ayrıca Galatasaray forması altındaen yüksek olduğu dönemi geçiren 32 yaşındaki futbolcu, gençlere taş çıkarıyor.Lig'de bu sezon 19 gole etki eden Wesley Sneijder, takımının 10 puanına doğrudan etki etti.Yıldız futbolcu, ligde forma giyen tüm oyuncular içinde bu listede 4. sırada yer aldı. Sneijder geçen sezon ise 5 gol, 7 asistle 27. sırada kendisine yer bulabilmişti.Hollandalı 10 numara, son iki sezonda toplam 29 isabetli orta yapabilirken, bu sezon şu ana kadar 42 isabetli ortaya ulaştı.