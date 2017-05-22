Aslan City

Yeni sezonda kadrosunda büyük revizyona gidecek olan ve 7-8 takviye düşünen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor raporunu, başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün'e sundu. Sağ bek, sol bek, stoper, orta saha ve forvet arayan sarı-kırmızılılar Manchester City'nin kapısını çaldı. Yeni sezonda Guardiola yönetiminde flaş transferlere imza atması beklenen İngiliz devinde kadroya giremeyen ve bu sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan Jason Denayer, Eliaquim Mangala ve Wilfried Bony ilk olarak gündeme geldi.



SOL STOPER MANGALA

Denayer ve Bony'yi bu kez bonservisleriyle satmak isteyen Manchester City'nin Mangala'yı ise tekrar kiralık göndereceği bilgisine ulaşıldı. 'Sol ayaklı uzun stoper' tanımına uyan 1.87'lik Fransız Mangala için Galatasaray'ın şartlarını zorlayacağı öğrenildi.



ZABALETA İLK SIRADA

Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca Manchester City ile önümüzdeki ay sözleşmeleri sona erecek olan Pablo Zabaleta, Gael Clichy ve Bacary Sagna'nın durumları masaya yatırıldı. Arjantinli sağ bek Zabaleta ile West Ham ve Roma da ilgilenirken, 1983 doğumlu Fransız sağ bek Sagna'nın yaşı ve sakatlığı düşündürüyor. 31 yaşındaki Fransız sol bek Clichy için ise Galatasaray'ın girişimde bulunması bekleniyor.



ALVARO NEGREDO İÇİN GERİ ADIM...

Valencia'yı yeni sezonda çalıştıracak olan Marcelino'nun kadroda düşünmediği Negredo'ya talip olan Galatasaray'ın oyuncunun yüksek yıllık ücret talebi nedeniyle bu transfer görüşmesini askıya aldığı öğrenildi. İspanyol oyuncu bonuslar dahil olmak üzere sarı-kırmızılı takımdan yıllık 4 milyon Euro istemişti.



YASİN ÖZTEKİN KONYA'YA HAZIR

Galatasaray'da sakatlığı yüzünden iki haftadır forma giyemeyen Yasin Öztekin'in tedavisi sona erdi. Takımla çalışmalara başlayacak 30 yaşındaki futbolcunun Konyaspor ile oynanacak son hafta maçına yetişeceği öğrenildi. 11 golle kariyer rekorunu kıran gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple 2018'de sona erecek sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi. ABD, Katar ve Rusya'dan teklifler alan Yasin de Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etmişti.



MUTLU SON REAL'İN

LA Liga'nın son haftasına kadar süren şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Madrid'in gollerini Ronaldo ve Benzema attı. Real Madrid 93 puanla şampiyon olurken, Elibar'ın 4-2 yenmesine rağmen Barcelona 90 puanda kaldı. Real, La Liga'da toplam 33. kez kupayı müzesine götürdü.



JASON DENAYER SUNDERLAND KİRALIK 29 MAÇ

İki sezon önce Galatasaray'da kiralık oynayan Jason Denayer'i Manchester City, Sunderland'e kiralamıştı.