Trabzonspor Medipol Başakşehir ile berabere kaldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Medjani, Uğur Demirok, Mas, Bero (Dk. 73 Rodallega), Onazi (Dk. 90+3 Zeki Yavru), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), N'Doye

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Mossoro (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Visca, Napoleoni, Adebayor (Dk. 46 Mustafa Pektemek)

Sarı kartlar: Dk. 30 Onazi, Dk. 88 Olcay Şahan (Trabzonspor) Dk. 43 Bekir İrtegün, Dk. 82 Mossoro (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına yaklaşan Castillo'nuin şutunda top Volkan'ın solundan az farkla auta çıktı.



12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



30. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Castillo'nun pasında Yusuf Yazıcı'nın gelişine vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



31. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Bero'nun yerden vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.



38. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Castillo'nun pasında, ceza alanı içinde N'Doye'un şutunda kaleye doğru giden top savunmada Caicara'ya çarparak kornere çıktı.

52. dakikada Olcay Şahan'ın pasında ceza yayı üzerinde Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmaya da çarpan top direğin içine çarparak oyun alanına döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakikada Castillo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten auta gitti.

56. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, ceza yayı üzerinde Visca'nın kaleye gönderdiği top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

66. dakikada Mas'ın uzaklaştırmak istediği topu sağ çaprazda önünde bulan Visca'nın yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazdaki Visca'nın şutunda top yan direkten döndü.

72. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Visca'nın şutunda top bir kez daha yan direkten döndü.

79. dakikada Medipol Başakşehir, bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Mossoro'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak tehlikeyi güçlükle önledi.

82. dakikada Mossoro'nun pasında, ceza alanı dışında Emre Belözoğlu'nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+1. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, Okay Yokuşlu ve Durica, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Hafta içinde yapılan çalışmada belinin üst kısmındaki sakatlığı nükseden Durica ile kasıklarındaki ağrısı tekrarlayan Okay Yokuşlu, forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, stoperde Durica'nın yerine geçen hafta Adanaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok'u görevlendirdi. Bordo-mavili takımda stoperde Medjani ile Uğur Demirok, görev yaptı.





CASTİLLO'NUN 11 HASRETİ SONA ERDİ

Medical Park Arena'da Gaziantepspor filelerini havalandırarak Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden ve bordo-mavili takımın, yeni statta 3 golle en golcü oyuncusu olan ancak son haftalarda yedek kulübesinde bekleyen Fabian Castillo'nun ilk 11 hasreti sona erdi.

Antalyaspor, Geçlerbirliği, Kayserispor ve Adanaspor maçlarında yedek soyunan Kolombiyalı oyuncu, 4 hafta aradan sonra 11'de sahaya çıkarken teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega'yı kulübede oturttu.

UĞUR DEMİROK'UN CEZASI BİTTİ

Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen savunma oyuncusu Uğur Demirok'un cezası sona erdi.

Bordo-mavili takımın 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 golle en golcü oyuncusu olan Uğur Demirok, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini aldı.

BERO, 5 HAFTA SONRA

Trabzonspor'da geçirdiği sakatlığının ardından ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Slovak futbolcu Matus Bero, 5 hafta sonra 11'deki formasına kavuştu.

En son ligin 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında 11'de sahaya çıkan Bero, Okay Yokuşlu'nun yokluğunda forma şansı buldu.



KONUK TAKIMDA CENGİZ ÜNDER CEZALI

Medipol Başakşehir'de, genç futbolcu Cengiz Ünder, Trabzonspor karşısında görev yapamadı.

Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamadı.

İstanbul temsilcisi, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Cengiz Ülder'in yanı sıra Uğur Uçar ve Alparslan Erdem 11'de forma giymezken Eren Albayrak, Napoleoni, Caicara sahaya çıkan isimler oldular.





TRABZONSPOR'DA TARAFTAR İLGİSİ AZALDI

Trabzonspor, taraftarları son haftalarda alınan sonuçların da etkisiyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

18 Aralık'ta açılışı yapılan Medical Park Arena'da tribünlerde büyük boşluk gözlenirken şu ana kadar da taraftarların en az ilgi gösterdiği karşılaşma oynandı.

Konuk takım tribünlerinde ise 4 Medipol Başakşehir taraftarı yer aldı.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından, eski teknik direktör Recep Adanır için saygı duruşundu bulunuldu.