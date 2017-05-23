Advocaat, Fenerbahçe'de sezonu tamamlayacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçının ardından sezon sonun kadar kalıp kalmayacağı ile ilgili konuşmuş, "Normal şartlarda ben son maça kadar buradayım ama başka bir durum olur, başkanımız farklı bir karar verirse o zaman durum başka." demişti. Advocaat'ın sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin kararı belli oldu.

'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK'

Yönetim, ligin bitmesine 2 hafta kala Advocaat'ı göndermeye sıcak bakmıyor. Yöneticiler, Advocaat'ın sözlerinin ardından Aziz Yıldırım'la konuyu görüştü ve son karar olarak, 'sezonu tamamlaması' çıktı. Özellikle basketbolda edinilen başarının ardından, ligin bitimine 2 hafta kala Advocaat ile yolları ayırmanın, gereksiz bir gündem yaratacağı düşünülüyor.

LİG BİTECEK, KAMPA KATILACAK

Yaşanan gelişmelere göre Advocaat'ın haritası da belli oldu. Tecrübeli teknik adam 27 Mayıs ve 4 Haziran'daki Trabzonspor & Adanaspor maçlarında takımının başında olacak. Bu maçların ardından sarı lacivertlilerle vedalaşacak ve Hollanda Milli Takımının kampına katılacak.

ADVOCAAT'IN HARİTASI

Hollanda Milli Takımı ise Portekiz'deki kampa Fred Grim ve Frans Hoek yönetiminde gidecek. Advocaat'ın belirlediği kadro 31 Mayıs'ta Fas ve 4 Haziran'da Fildişi Sahili ile maça çıkacak. Tüm gelişmeler Gullit tarafından Advocaat'a rapor edilecek.

Ligin bitmesiyle birlikte kampa katılacak olan Advocaat ve yardımcısı Gullit, önce 6 Haziran'da basının karşısına çıkacak. Sonrasında ise 9 Haziran'da Lüksemburg karşısında ilk maçlarına çıkacaklar.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor