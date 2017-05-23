Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan açıklaması

Otomobil kaçakçılığı soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Ozan Tufan'la ilgili bir açıklama yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Ozan Tufan açıklaması...

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."