Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep istikrardan yana olduklarını ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarına devam ettiklerini belirterek, "Hocamızla geleceğin planlaması yapıldı, o uygulanacak." dedi.

Meriç, gündemlerinde teknik direktör konusunun bulunmadığını vurgulayarak, "Sözleşme yaptığımız günden bugüne, geleceğe, önümüzdeki seneye dönük hocamızla en ufak fikirlerimizde değişiklik yok. Hocanın arkasındayız. Planlamamızı yaptık, o planlamaya ilişkin uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hoca konusu gündemimizde yok." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI

Meriç, hafta sonunda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi en son 1997-98 sezonunda yenmeleri ve son 19 dış saha maçında bordo-mavili takımın galip gelememesine ilişkin olarak ise "Her şeyin bir ilki vardır. Fenerbahçe maçlarımız zaten hep heyecanlı, güzel maçlar olmuştur. Bu maçı kazanmamız moral açısından da iyi olacaktır. Biz hep yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz diyorduk. Kalan 2 maçımızı kazanarak sonuçların bizi nereye getireceğine bakacağız." ifadesini kullandı.

"ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ"

Meriç, kadrolarına yapacakları takviyelerle gelecek sezon zirveye oynayacaklarını belirtti.

İyi bir kadrolarının bulunduğunu kaydeden Meriç, şunları söyledi:

"İyi bir iskelet kadromuz var. Bu mevcut kadromuzu güçlendireceğiz. Önümüzde sene zirveye oynayacak takım oluşturmamız lazım. Şu anki takımımızda zirveye oynayacak bir takım. İkinci yarının en çok puan toplayan takımlarından biri. Bu kadroya takviyeler yapıp hocamızın ihtiyaç duyduğu bölgelere kaliteli oyuncular alıp daha güçlü bir şekilde zirveye oynayacağız."