Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransız futbolcu, kendisiyle ilgili görüş bildiren bir taraftara verdiği yanıtla kafaları karıştırdı.

Gomis, kendisine 'Bence Valere Germain bize gelmeli. Gomis de onun yedeği olmalı' şeklinde bir mesaj gönderen Marsilya taraftarına, "Beni takımda tutmak istemen çok güzel ancak her zaman söylediğim gibi, ben yedek olmam" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, Gomis'in Marsilya'da devam etmeyeceği ve birinci forvet olacağı bir takıma gitmek istediği şeklinde yorumlandı. Bu takımların arasında da en dikkat çekeni bilindiği üzere Galatasaray…

GALATASARAY'IN GOMIS'E YAPTIĞI TEKLİF

Peki Galatasaray, Gomis transferinde hangi aşamada? İşte bununla ilgili de en ciddi haber Fransa'dan geldi. Fransız basını Galatasaray'ın Gomis için yaptığı teklifi satırlarına taşıdı. L'equipe'in iddiasına göre G.Saray, Gomis için yıllık 3,5 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme sundu. Gomis'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Bonservisi EPL takımlarından Swansea'de bulunan Gomis geçen sezonu Marsilya'da geçirmiş ve 34 maçta 21 gol atmıştı. Oyuncunun Swansea ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor