'ta ile 1 yıl daha!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 12:55
Beşiktaş'ta Talisca ile 1 yıl daha!

, Anderson 'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

'ta son dakika gelişmesi! Bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalıyor.

Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı TFF'ye bildirildi. Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı.

Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda da sahadaki yerini alacak.

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Beşiktaş'ta Talisca ile 1 yıl daha!
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