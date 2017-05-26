son 2 maçında 'ye kaybetmedi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 12:36
Ersun Yanal son 2 maçında Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Bir dönem 'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktörü , bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertli takıma karşı İstanbul'da oynadığı son iki maçı kaybetmedi.

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son vermek isteyen bordo-mavililer, taraftarını mutlu ederek son haftayla birlikte sezonu tamamlamak istiyor.

2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan teknik direktör , iki kulübü de yakından tanıyor. Trabzonspor'un başında Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe ile 5. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Yanal'ın Trabzonspor'un başında olduğu dönemlerdeki Fenerbahçe maçları şöyle:

2016-2017 sezonu Trabzonspor-Fenerbahçe:0-3
2014-2015 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:0-0
2008-2009 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:0-0
2007-2008 sezonu Trabzonspor-Fenerbahçe:2-0
2007-2008 sezonu Fenerbahçe-Trabzonspor:3-2

TRABZONSPOR'UN 2017 YILINDAKİ DIŞ SAHA PERFORMANSI UMUTLANDIRIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde ederken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından puan yada puanlarla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geçmiş olacak.

GURBETTE DAHA KEYİFLİ

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, 2017 yılında evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemezken, deplasmanda ise maç kaybetmedi. Medical Park Arena'da Beşiktaş' 4-3 ve Kayserispor'a da 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Midepol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan bırakan Karadeniz ekibi, bu periyotta evinde 12 puan toplarken, deplasmanda oynadığı maçlarda ise 20 puan alarak sadece 4 puan bıraktı.

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Ersun Yanal son 2 maçında Fenerbahçe'ye kaybetmedi
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