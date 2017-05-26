Güneş Beşiktaş’tan doğar

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu için son dönemece giren ve üçüncü yıldızı takmaya hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-16 sezonundan bu yana daha önceki iki sezona göre büyük bir değişim geçirdi. Bu değişim, doğal olarak istatistiklere de olumlu bir şekilde yansıdı. Siyah-beyazlı ekibin maç başına attığı şut sayısı 12,8'den 14,9'a ulaşarak
yüzde 16,4 yükselirken, kaleci ile karşı karşıya kalma sayısı 5,33'ten 6,36'ya çıktı
ve yüzde 19,3'lük bir ilerleme yakalandı.
PUAN 1,9'DAN 2,27'YE…
Bu
iki değerdeki artış, maç başına gol sayısının 1,6'dan 2,12'ye yükselmesine
neden oldu. Gol sayısının
artış yüzdesi ise 32,5 olarak
istatistiklere yansıdı. Beşiktaş'ın daha önceki iki sezon 440 olan maç başına pas sayısı 'Şenol Güneş'li dönemle 569'a, isabetli pas sayısı da 345'ten 456'ya çıktı.
Bu iki değerde sırasıyla yüzde
29,3 ve
yüzde
32,1'lik artış
sağlandı. Hem
şut hem de pas karnesindeki
olumlu gelişme, siyahbeyazlı
takımın, maç başına topladığı puan yüzdesinin 19,5 yükselişle 1,9'dan 2,27'ye ulaşmasını sağladı.