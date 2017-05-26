Güneş Beşiktaş’tan doğar

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu için son dönemece giren ve üçüncü yıldızı takmaya hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-16 sezonundan bu yana daha önceki iki sezona göre büyük bir değişim geçirdi. Bu değişim, doğal olarak istatistiklere de olumlu bir şekilde yansıdı.yüzde 16,4 yükselirken,ve yüzde 19,3'lük bir ilerleme yakalandı.iki değerdeki artış,neden oldu. Gol sayısınınartış yüzdesi ise 32,5 olarakistatistiklere yansıdı.Bu iki değerde sırasıyla yüzde29,3 veyüzde32,1'lik artışsağlandı. Hemşut hem de pas karnesindekiolumlu gelişme, siyahbeyazlıtakımın,