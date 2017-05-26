Güneş Beşiktaş’tan doğar

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017
Güneş Beşiktaş’tan doğar

Üçüncü yıldız için gün sayan siyah-beyazlı ekipte, maç başına şut sayısı, yüzde 16,4; gol sayısı da yüzde 32,5 arttı. Takımın pas ve isabetli pas yüzdeleri ise sırasıyla 29,3 ve 32,1 oranında yükseliş gösterdi

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu için son dönemece giren ve üçüncü yıldızı takmaya hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-16 sezonundan bu yana daha önceki iki sezona göre büyük bir değişim geçirdi. Bu değişim, doğal olarak istatistiklere de olumlu bir şekilde yansıdı. Siyah-beyazlı ekibin maç başına attığı şut sayısı 12,8'den 14,9'a ulaşarak yüzde 16,4 yükselirken, kaleci ile karşı karşıya kalma sayısı 5,33'ten 6,36'ya çıktı ve yüzde 19,3'lük bir ilerleme yakalandı.

PUAN 1,9'DAN 2,27'YE…
Bu iki değerdeki artış, maç başına gol sayısının 1,6'dan 2,12'ye yükselmesine neden oldu. Gol sayısının artış yüzdesi ise 32,5 olarak istatistiklere yansıdı. Beşiktaş'ın daha önceki iki sezon 440 olan maç başına pas sayısı 'Şenol Güneş'li dönemle 569'a, isabetli pas sayısı da 345'ten 456'ya çıktı. Bu iki değerde sırasıyla yüzde 29,3 ve yüzde 32,1'lik artış sağlandı. Hem şut hem de pas karnesindeki olumlu gelişme, siyahbeyazlı takımın, maç başına topladığı puan yüzdesinin 19,5 yükselişle 1,9'dan 2,27'ye ulaşmasını sağladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş Beşiktaş’tan doğar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz