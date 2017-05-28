Beşiktaş için 3. yıldız vakti

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Gaziantepspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, küme düşmesi daha önceden kesinleşen rakibini yendiği takdirde, yorucu bir sezonun emeğini alacak ve üst üste 2. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu şampiyonluk Beşiktaş için ayrı bir önem taşıyor… Toplamda 15. kez mutlu sona ulaşacak olan siyah-beyazlılar, formasına 3. yıldızı takacak ve yıldız sayısında Fenerbahçe'yi (19 şampiyonluk) yakalayacak. 4 yıldızlı Galatasaray'a da (20 şampiyonluk) bir adım daha yaklaşacak.



GÜNEŞ TARİHE GEÇİYOR

Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, G.Antep maçının kazanılması durumunda, siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör olacak ve Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını alacak. Tecrübeli hoca, ayrıca bu şampiyonlukla siyah-beyazlıların 24 yıllık hasretini de sonlandıracak. Kara Kartal, 1990-1991'den sonra ilk kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşayacak.



COŞKULU KARŞILAMA

Siyah-BeyazlI takım Gaziantep'te, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşılandı. Havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alınırken Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otele polis eskortu eşliğinde ulaştı. Kafilede yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de yer aldı.