Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'la karşılaşıyor.

Siyah beyazlı takım rakibini mağlup etmesi halinde 2016/17 sezonu şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala resmen ilan etmiş olacak.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden de anbean takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

GAZİANTEPSPOR: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun