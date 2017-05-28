CANLI | 0-1

Giriş Tarihi: 28.5.2017 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.5.2017 19:10
CANLI | Gaziantepspor 0-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 'la karşılaşıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 'la karşılaşıyor.

Siyah beyazlı takım rakibini mağlup etmesi halinde 2016/17 sezonu şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala resmen ilan etmiş olacak.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden de anbean takip edebilirsiniz.

GAZİANTEPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

GAZİANTEPSPOR: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

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CANLI | Gaziantepspor 0-1 Beşiktaş
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