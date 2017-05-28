Galatasaray Alanya'da

Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak saat 16.20'de Gazipaşa-Alanya Havalimanına indikten sonra futbolcular, hemen apronda bekletilen otobüse geçti. Takım kaptanı Selçuk İnan, havalimanında bekleyen engelli bir çocukla sohbet etti, imzaladığı formayı hediye etti.

Sarı kırmızılı kafile otobüsle havalimanından ayrılarak Alanya'da konaklayacağı otele hareket edince taraftarlar, sarı kırmızılı futbolcularla karşılaşamadılar.

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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