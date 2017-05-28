Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosunda kesik var!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda De Jong, Cavanda, Serdar Aziz ve Chedjou yer almadı. Kaleci Cenk Gönen'in yerine ise Eray İşcan kendisine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maç kadrosu:
Fernando Muslera
Ahmet Çalık
Yasin Öztekin
Selçuk İnan
Eren Derdiyok
Wesley Sneijder
Lukas Podolski
Martin Linnes
Garry Rodrigues
Sinan Gümüş
Bruma
Hakan Balta
Lionel Carole
Semih Kaya
Tolga Ciğerci
Josue Pesqueira
Sabri Sarıoğlu
Eray İşcan