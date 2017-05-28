Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosunda kesik var!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda De Jong, Cavanda, Serdar Aziz ve Chedjou yer almadı. Kaleci Cenk Gönen'in yerine ise Eray İşcan kendisine yer buldu.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maç kadrosu:

Fernando Muslera

Ahmet Çalık

Yasin Öztekin

Selçuk İnan

Eren Derdiyok

Wesley Sneijder

Lukas Podolski

Martin Linnes

Garry Rodrigues

Sinan Gümüş

Bruma

Hakan Balta

Lionel Carole

Semih Kaya

Tolga Ciğerci

Josue Pesqueira

Sabri Sarıoğlu

Eray İşcan