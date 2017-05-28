Gomis’te fark kapanıyor

Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferinde sona yaklaşıyor... Japon ekibi Vissel Kobe'ye satılan Podolski ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, bir süredir pazarlık halinde oldukları 31 yaşındaki golcüyü ikna aşamasına getirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Gomis'i istiyoruz. Hatta kendisine teklifimizi de yaptık. Umarım yanıtı olumlu olur" dediği Fransız futbolcu ile arada 500 bin Euro'luk fark kaldığı bildirildi. Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, sarı-kırmızılı kulübün Gomis'e 3 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu, yıldız oyuncunun ise 3.5 milyon Euro istediği belirtildi. Ayrıca 3 kulübün daha peşinde olduğu golcü futbolcunun, Türkiye'ye gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.



BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

İngiliz kulübü Swansea City'ye bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro öneren Galatasaray yönetimi, bu transferi bitirmek için artık gün sayıyor. Şayet teklifi kabul ederse Gomis'in Galatasaray'a maliyeti bu şartlarda yaklaşık 12 milyon Euro'yu bulacak.



?MARSİLYA'NIN EN SKORERİ

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Gomis, bu sezon kiralık formasını giydiği Marsilya'nın en fazla skora katkı yapan ismi oldu. Fransız oyuncu çıktığı 34 maçta 21 gol atıp, 3 asist yaparken, sahada 2 bin 831 dakika kaldı.



34 Maç

33 İlk 11

21 Gol

3 Asist