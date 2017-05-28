Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da müsabakadan sonra bu yüzden üzüntü hakim oldu. 2016-17 sezonunda Avrupa Kupaları'nda yer alamayan bordo mavili takım, bu yıl da ligin bitimine 1 hafta kala Avrupa özlemini 2 sezona çıkardı.

EN SON 13 SEZON ÖNCE

Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016-17'nin ardından gelecek yıl da Avrupa'da mücadele edemeyecek ve 13 sezon sonra Avrupa'dan uzak kalacak. 2014-15 sezonunda ligi 5'inci tamamlayan ve şampiyon olan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Trabzonspor, 2015-16 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Makedonya ekibi Rabotnicki'ye elenmişti. Bordo mavililer, bu 13 senelik süre içinde sadece 2008-2009 sezonunda Avrupa Kupaları'nda yer almadı.

BAŞKAN USTA'DAN HAKEM YORUMU

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Sow'un golündeki ofsayt pozisyonuna dikkat çekerken, "Bazan hataların bedeli ağır oluyor" dedi. Başkan Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Futbol hatalar oyunu ama bazan bedeli ağır oluyor. Bugün sana, yarın ona, buna. Ne diyelim, varsın olsun. Herkes gibi hakemlerde hata yapar" ifadelerini kullandı.

UĞUR VE PEREIRA: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Trabzonspor'un savunma oyuncuları Uğur Demirok ile Joao Pereira, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarda, Fenerbahçe maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söylediler. Özellikle ikinci yarıda iyi oynadıklarına dikkat çeken Uğur Demirok, "İlk yarı sahadaki sanki biz değildik. Ama ikinci yarı çok iyi mücadele edip galibiyeti kaçırdık. Mücadeleyi sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımın ayağına sağlık" ifadelerine yer verdi. Pereira ise 1 puandan daha fazlasını hak ettiklerine vurgu yaparak, "Ama futbol bu. Harika bir ikinci yarı geçirdik. Şimdi evimizde oynayacağımız son maça odaklanıp sezonu zaferle bitirelim" dedi.

1 GÜN İZİN

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin son haftasında evinde oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.