Aytemiz Alanya- (CANLI)

Giriş Tarihi: 29.5.2017 19:13 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 19:18
Aytemiz Alanya-Galatasaray (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında , Antalya'da 'a konuk oluyor.

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin haftayı 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile kapatmasının ardından puanları eşitleme şansı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen , 'u yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını kaybedecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek...

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAAT: 20.00

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Fernandes, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

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Aytemiz Alanya-Galatasaray (CANLI)
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