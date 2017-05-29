Bursaspor işini zora soktu...

Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar ve topladığı 27 puanla Avrupa Kupaları'na gitme hesabı yapmaya başlayan Bursaspor'da ligin ikinci yarısındaki başarı şemsiyesi tam tersine döndü.

Yeşil beyazlı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar hayal kırıklığından öteye gidemedi. Gaziantepspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen yeşil beyazlılar, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı. Bursaspor, bu arada oynadığı maçlarından mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlı takım, ligin ikinci yarısında sadece 8 puan toplayabildi.

Bursaspor, son haftalarda üst üste aldığı 6 yenilgi sonrasında düşme potasına girdi. Kümede kalmak isteyen Çaykur Rizespor ise iyi sonuçlarla Bursaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı.

İNCE HESAPLAR VAR

Bursaspor, sezonun son maçını ligde en az yendiği takımlar arasında yer alan Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor'un rakibi ise sahasında Aytemiz Alanyaspor olacak. İki takım maçı kazanması veya berabere kalması halinde Çaykur Rizespor lige veda edecek. Bursaspor'un yenilmesi, Çaykur Rizespor'un berabere kalması halinde yine Çaykur Rizespor küme düşecek. Çaykur Rizespor'un kazanması durumunda Bursaspor'un yenilmesi veya berabere kalması halinde lige veda edecek 3'üncü takım Bursaspor olacak.