ve 'den pozu

Giriş Tarihi: 28.5.2017 22:01 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 01:42
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den şampiyonluk pozu

Fenerbahçeli iki eski futbolcu; Beşitkaşlı ve sevincini beraber yaşadı.

deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve 2016/17 sezonunda ipini göğüsledi. Maçın ardından futbolcular sevinç gösterilerinde bulunurken ve 'in paylaşımları dikkat çekti.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül ile yine Fenerbahçe'den ayrılarak önce Inter'e giden oradan da Beşiktaş'a kiralanan Caner Erkin birlikte paylaştıkları fotoğrafla şampiyonluğun sevinci yaşadı.

İşte o kare:

BEŞİKTAŞLILAR ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI

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Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den şampiyonluk pozu
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