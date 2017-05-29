Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den şampiyonluk pozu

Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve 2016/17 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. Maçın ardından futbolcular sevinç gösterilerinde bulunurken Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in paylaşımları dikkat çekti.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül ile yine Fenerbahçe'den ayrılarak önce Inter'e giden oradan da Beşiktaş'a kiralanan Caner Erkin birlikte paylaştıkları fotoğrafla şampiyonluğun sevinci yaşadı.

İşte o kare:

BEŞİKTAŞLILAR ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI