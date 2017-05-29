Hem müze hem kasa

Yaptığı mali kongrede açıklanan rakamlarla banka borçları ciddi bir artış gösterip 549 milyon TL'yi bulan Beşiktaş için şampiyonluk, mali sorunları da ötelemek anlamına geliyordu. Beşiktaş yalnızca şampiyon olmakla kalmayıp, finansal anlamda da kısa vadeli nefes almayı başardı. Başakşehir'in seribaşı olmadığı iki zorlu eleme oynayacak olması Beşiktaş'ın Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil etme ihtimalini güçlendiriyor. Bu senaryo gerçekleşirse Kartal, 18 milyon Euro'luk yayın havuzunun tek başına sahibi olacak ve 12 milyon Euro ayakbastı parasıyla birlikte 30 milyon Euro'yu (Yaklaşık 120 milyon TL) maç dahi oynamadan garantileyecek. Bu para grup performansı ve turlarla birlikte 40 milyon Euro barajını zorlayabilir. Başakşehir'in gruplara kalması ise yayın havuzunun yüzde 40'ının kaybıyla bu paradan 7 milyon 200 bin Euro'luk bir eksilmeye yol açacak. Devler Ligi boyutunda olmasa da Süper Lig'in ödül yönetmeliği de Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek. Şampiyon takıma ekstra 17 milyon TL ödül öngören mevcut yönetmeliğe göre galibiyetlere 1 milyon 300 bin TL, beraberliklere ise 650 bin TL ödeniyor. Beşiktaş'ın 33 maçtaki 22 galibiyet, 8 beraberliği karşılığında 33 milyon 800 bin TL hak edişi bulunuyor. Bu da şimdiden 50 milyon 800 bin TL girdi anlamına geliyor. Beşiktaş'ın pazarlama gelirlerinde de sıçrama yaşayacağı şimdiden kesin… 3 yıldızlı yeni formaların bu sezon ilk kez satılacak olması, 26 yıl sonra ilk kez üst üste şampiyonlukların gelmesi siyahbeyazlı taraftarların ilgisini önemli ölçüde artıracak faktörler. Geçen yıl 87 milyon TL ciro elde eden kulüp, bunun 27 milyon TL'lik bölümünü kâr hanesine yazmıştı. 9 aylık store geliri, 80 milyon TL olarak açıklanan Beşiktaş'ın 100 milyon TL barajını geçmesi ve bu yılki kârını 35 milyon TL'nin üzerine taşıması bekleniyor.