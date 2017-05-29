Ryan Babel'den milli takım sitemi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 11:32
Ryan Babel'den milli takım sitemi

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.

Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Ryan Babel, şampiyonluğun ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advocaat'a sitemde bulundu. Babel, İnstagrama yazdığı mesajda "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç verici bir durum bu ki benim şu anki iyi formumdan yararlanmıyorlar hem de bu kritik dönemde" diye yazdı.

Babel'in bu attığı mesaj Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu.

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Ryan Babel'den milli takım sitemi
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