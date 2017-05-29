Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'la karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen Beşiktaş sahadan hem galibiyet hem de şampiyonlukla ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller 6'da Babel, 39'da Oğuzhan, 66 ve 76'da Talisca kaydetti.

BEŞİKTAŞLILAR ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI

Siyah beyazlı takım bu galibiyetle birlikte ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 3. yıldızı taktı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Gaziantepspor: Erten Ersu, Pedroso, Musa Nizam, Fatau (Dk. 84 Serkan Bakan), Barış Yardımcı (Dk. 60 Alpay Koçaklı), Abdülkadir Kayalı,Thiam, Orkan Çınar, Kangwa, Ben-Hatira (Dk. 75 Doğanay Kılıç), Ghilas

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 Caner Erkin), Tolgay Arslan, Cenk Tosun (Dk. 60 Necip Uysal), Talisca, Babel, Aboubakar (Dk. 77 Demba Ba)

Goller: Dk. 6 Babel, Dk. 39 Oğuzhan Özyakup, Dk. 65 ve 75 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 19 Musa Nizam, Dk. 51 Kangwa (Gaziantepspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş, Babel ile öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel, ceza yayının sol tarafına kadar topu sürdükten sonra yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada siyah-beyazlılar gole bir kez daha yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun, son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Babel'e gönderdi. Ancak kademeye giren kaleci Erten Ersu, topa müdahale etti. Kalecinin elinden kaçırdığı topu önünde bulan Babel, pasını altıpas çizgisi gerisinde bulunan Cenk Tosun'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunu kaleci Erten yatarak karşıladı ve gole izin vermedi.

32. dakikada ceza yayı sol çaprazın biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Özyakup ortasını uzak direğe doğru gönderdi ancak araya giren savunma oyuncuları kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada konuk ekip, Oğuzhan Özyakup ile farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden meşin yuvarlağı yeniden aynı oyuncuya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan, yerden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

57. dakikada Orkan Çınar'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

65. dakikada Beşiktaş Talisca ile golü buldu. Ceza sahası sağ tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Erten Ersu'nun müdahalesine rağmen sağ köşeden filelerle buluştu: 0-3.

72. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı. Oğuzhan'ın bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada Beşiktaş, Talisca ile skoru 4-0 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Talisca, sol ayağının içiyle attığı şutta, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 0-4.

79. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba, ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

MAÇTA NOTLAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı kritik mücadelede siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa mücadelesine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Cenk Tosun şans buldu. Cenk Tosun, zorlu karşılaşmada forvet hattında görev aldı. Ligdeki son 3 maçta fileleri havalandırmayı başaran Vincent Aboubakar ise Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında görev aldı.

Beşiktaş'ta ilk 11'de ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu.

ATIBA HUTCHINSON YİNE YOK

Beşiktaş'ta son haftalarda büyük düşüş yaşayan Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşılaşmasında olduğu gibi Gaziantepspor mücadelesinde de kadroda kendisine yer bulamadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden beri istikrarıyla dikkati çeken Hutchinson, üst üste ikinci kez forma şansı yakalayamadı.

CANER ERKİN 216 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesinde Caner Erkin de uzun bir aradan sonra kadroda yer alabildi.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Caner Erkin, 216 gün sonra Gaziantepspor karşısında kadroya dahil edildi. Caner Erkin, maça yedekler arasında başladı.

GAZİANTESPOR'DA DA DEĞİŞİKLİK

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımının ilk 11'inde bazı değişikliklere gitti.

Küme düşmesinin kesinleştiği Çaykur Rizespor maçına göre 4 oyuncuyu değiştiren Uygun, Beşiktaş karşısındaki ilk 11'ini Erten Ersu, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Barış Yardımcı, Thiam, Orkan Çınar, Kangwa, Ben-Hatira, Ghilas'dan oluşturdu.

Öte yandan jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan pankartla maça çıkan futbolculara, üniforma giyen çocuklar da eşlik etti.

Bu arada Beşiktaş kafilesini stadyuma getiren takım otobüsünün 3. yıldızla süslendiği görüldü.

STAT SİYAH-BEYAZ

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmada stadın kendine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun, Gaziantepsporlu yöneticilerle yaptığı görüşme neticesinde Kalyon Stadı'nın büyük bölümü siyah-beyazlı taraftarlara bırakıldı.

Gaziantepspor'daki Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan binlerce taraftar, takımlarını destekledi. Maça saatler kala tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarı, görsel şovlarla da takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, Gaziantepspor taraftarları ise maça ilgi göstermedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Maç nedeniyle 5 bine yakın polis memuru görev yaparken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

Stada giriş yapan her araçta arama yapan ekipler, taraftarları da üst aramasından geçirdi.

Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş otobüsüne 3 yıldızlı siyah-beyazlı armaların yerleştirilmesi dikkati çekti.

GAZİANTEPSPOR EVİNDEKİ SON MAÇINA ÇIKTI

Geçen hafta aldığı mağlubiyet sonrasında ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son maça çıktı.

Gaziantepspor, sezonu gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.