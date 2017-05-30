'yı resmen açıkladı! "Anlaştılar"

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 16:13
Bruma'yı resmen açıkladı! Anlaştılar

'nın menajeri Catio Balde, ve 'in anlaştığını duyurdu.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın menajeri merakla beklenen konusunda açıklama yaptı.

Catio Balde, için ve 'in anlaşmaya vardığını, oyuncunun ligin son maçında son defa sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyledi: "G.Saray ve Leipzig anlaştı. Bruma haftaya son maçına çıkacak."

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Edinilen bilgiye göre Galatasaray ve Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun anlaşması gereği bu paranın 1.7 milyon Euro'su G.Saray'dan önceki kulübü olan Sporting'e gidecek.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Bruma önümüzdeki hafta Leipzig için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi açıklama yapılacak. Oyuncunun Leipzig ile 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ve yıllık 6.6 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Bruma'yı resmen açıkladı! "Anlaştılar"
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