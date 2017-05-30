Fikret Orman'dan flaş Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile ilgilendiklerini ancak ısrarcı olmadıklarını açıkladı. Bein Sports'a konuşan Başkan Orman "Lens ile ilgileniyoruz ama ısrarcı değiliz" dedi.

Fikret Orman'ı, Hollandalı futbolcuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Az transfer yapmak istiyoruz. Oyuncu kadromuz belli. En fazla 3 transfer sözümüzün arkasındayız. Belki 2 stoper, 1 de sağ kanat transferi olabilir. Jeremain Lens ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce ilgilendik. Lens çok iyi bir oyuncu. Dinamo Kiev'e gitmeden de Lens ile ilgilendik. Kiev'de savaş çıkınca gelmek istedi. Geçen sene alacaktık. Devre arasında ayrılma şartı istemişti, biz bunu kabul etmedik. Beşiktaş sıçrama tahtası değil. Beşiktaş araç değil, amaçtır. Bakacağız, transferinde çok ısrarlı değiliz. Ondan daha fazla düşündüklerimiz var. Kimi almadıysak hayırlı oldu, kimi aldıysak da hayırlı oldu. Bu bizim şansımızdı"

Bu sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Lens'in bonservisi Premier Lig'den düşen Sunderland'de bulunuyor.

LENS DE İSTİYOR!