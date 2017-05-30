Gaziantep'te şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta kutlamalar sabaha kadar sürdü. İstanbul'a dönüş uçağında büyük coşku yaşayan siyahbeyazlılar, zaferi havada karada yaşarken, geceye başkan Fikret Orman'ın söylediği şarkı damga vurdu."Olan Var Olmayan Var, Kıskanırlar"Uçakta da eğlenmeye devam eden Beşiktaş kafilesi, şarkılar ve marşlarla İstanbul'a indi. Oyuncuların isteğiyle başkan Fikret Orman, uçakta takıma üçlü çektirdi.GECE yarısı 01.30 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı takımı, binlerce taraftarı meşale ve bayraklarla karşıladı. Coşku Nevzat Demir Tesisleri'nde tavan yaptı. Konvoy eşliğinde Ümraniye'ye kadar giden takım otobüsü, taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zorluk yaşarken, Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic, taraftarlara üçlü çektirdi. Bir süre tesislerde bekleyen futbolcular, daha sonra özel araçlarıyla Ümraniye'den ayrıldı.