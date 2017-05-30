Gaziantep'te şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta kutlamalar sabaha kadar sürdü. İstanbul'a dönüş uçağında büyük coşku yaşayan siyahbeyazlılar, zaferi havada karada yaşarken, geceye başkan Fikret Orman'ın söylediği şarkı damga vurdu. Gaziantep Stadyumu'ndan havaalanına giderken araçta kızlarının çaldırdığı şarkılara eşlik eden Orman'ın özellikle Beyza Durmaz'ın,
"Olan Var Olmayan Var, Kıskanırlar" şarkısını bağıra bağıra söylemesi dikkat çekti.
Uçakta da eğlenmeye devam eden Beşiktaş kafilesi, şarkılar ve marşlarla İstanbul'a indi. Oyuncuların isteğiyle başkan Fikret Orman, uçakta takıma üçlü çektirdi.
Gaziantep'ten yola çıkmadan önce Beşiktaş için özel hazırlanan şampiyonluk pastası kesildi.
Beşiktaşlı futbolcuları gece yarısı İstanbul'da karşılayan binlerce taraftar, havaalanını tezahüratlarla inletti.
Konvoy eşliğinde Ümraniye'ye gelen Beşiktaş kafilesi, taraftar yoğunluğu nedeniyle tesislere girmekte zorlandı.
YER YERİNDEN OYNADI!
GECE yarısı 01.30 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı takımı, binlerce taraftarı meşale ve bayraklarla karşıladı. Coşku Nevzat Demir Tesisleri'nde tavan yaptı. Konvoy eşliğinde Ümraniye'ye kadar giden takım otobüsü, taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zorluk yaşarken, Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic, taraftarlara üçlü çektirdi. Bir süre tesislerde bekleyen futbolcular, daha sonra özel araçlarıyla Ümraniye'den ayrıldı.
Yönetici Umut Güner ve oğlu Aras da büyük mutluluk yaşadı.