takımdan ayrıldığını 'a bildirdi

Giriş Tarihi: 2.6.2017 21:23 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 22:01
Aykut Kocaman takımdan ayrıldığını Konyaspor'a bildirdi

, yönetimine gelecek sezon takımın başında olmayacağını bildirdi.

Atiker Teknik Direktörü , futbolcularla vedalaştı.

Yeni sezonda ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman'ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.

28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı. 2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek, adını Avrupa'da da duyurmuş oldu.
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Aykut Kocaman takımdan ayrıldığını Konyaspor'a bildirdi
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