şampiyonluğu böyle kutlayacak

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 14:03
Beşiktaş şampiyonluğu böyle kutlayacak

'ın şampiyonluk kutlaması yarın oynanacak olan Osmanlıspor maçı öncesi Harem'den kalkacak tekneyle başlayacak ve Dolmabahçe'de devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk kutlamasına öğle saatlerinde başlayacak.

15. şampiyonluğunu kazanıp 3. yıldızını takan Beşiktaş'ın ilk kutlama yeri boğaz olacak. Harem'den kalkacak gemiyle şampiyonluk turu atacak olan siyah-beyazlılar, buradan Dolmabahçe'ye gelecek. Üstü açık otobüs ile geçen sene olduğu gibi Dolmabahçe'den hareket edecek olan lı futbolcular, kutlamalarına Vodafone Arena'da deniz tarafına bakan kale arkasında hazırlanan platformda stat dışındaki taraftarlarla birlikte devam edecek. Şampiyonluk kutlamalarının ilk bölümü karşılaşma öncesi saat 16.00'da sonlanacak. 17.00'de başlayacak maçın ardından ise siyah-beyazlı futbolcular kupasına kavuşacak ve statta taraftarları selamlayacak.
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Beşiktaş şampiyonluğu böyle kutlayacak
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