Trabzonspor, Esteban'la görüşmelere başladı!

Trabzonspor, Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ağustos 2015'te bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kosta Rikalı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Görüşmelerde herhangi bir sorun yaşanmaması ve 28 yaşındaki kaleciyle yola devam edilmesi bekleniyor.