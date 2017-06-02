Yusuf’a 3 alternatif

Trabzonspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal ile yıldızı barışmadığı için takımdan ayrılma kararı alan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un her iki kulüpten de gelmesi muhtemel resmi tekliflere karşılık olarak takas önerisinde bulunacağı ve Başakşehir'den Visca'yı, Fenerbahçe'den ise Aatif veya Fernandao'yu isteyeceği belirtildi. Bordo-mavili kulübün Yusuf için takas şartlarının oluşmaması durumunda ise 3 milyon Euro civarında bir bonservis istemesi bekleniyor.



'ARTIK KALMAM ZOR'

Yusuf Erdoğan'ın ise yakın çevresine, "Maalesef bu aşamadan sonra Trabzonspor'da kalmam zor gözüküyor. Durumum kısa zamanda netlik kazanacaktır" dediği öğrenildi.



24 MAÇ

11 İLK 11

4 GOL

0 ASİST



?ONUR SEZONU KAPATTI!

Trabzonspor'da Bursaspor ile oynanacak sezonun son maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşandı. Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın idarecisi Hasan Çetinkaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle bordo- mavili kaleciye 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL de para cezası verildi. Bu kararın ardından kritik Bursaspor maçında kaleyi Esteban'ın koruması bekleniyor