Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş takımı kutlamalara başladı.

BOĞAZ'DA TEKNELERLE ŞAMPİYONLUK TURU

Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı'na geçtiler. Buradan teknelere binen Siyah-Beyazlılar'a oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti. 3. yıldızı kutlayan Beşiktaş takımını takip eden taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta Siyah-Beyaza boyadı. Boğazdaki tekne turunun ardından stadın önünde de çok sayıda meşale yakıldı ve İstanbul Boğazı'nın üzerini sis bulutu kapladı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS İLE STADA GEÇTİLER

Boğazı geçerek Dolmabahçe'ye gelen Siyah- Beyazlı takım buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na geçti.

İlk olarak 1 saate yakın süren tekne turunun ardından futbolcular üstü açık otobüste stada ilerlediler. Burada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına coşkulu bir karşılama yaptı. Yaklaşık 50 bine yakın taraftar ardından platforma çıkan futbolculara tezahüratlarda bulundu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR TARAFTARI COŞTURDU

Beşiktaşlı futbolcular, şampiyonluk kutlamasında Vodafone Arena'nın dışında kurulan platformda siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tezahürat yaptılar.

15. şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş'ta kutlamalar tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar stadyum çevresini hınca hınç doldurdu.

Boğaz turuyla başlayan kutlama, ardından Dolmabahçe'de üstü açık otobüste taraftarı selamlama ile devam etti. Stadın dışında kale arkasının olduğu bölüme kurulan platformda Beşiktaşlı taraftarlarla eğlenen futbolcular, burada mikrofona Beşiktaşlı taraftarların yediden yetmişe ezbere bildiği tezahüratları söylediler. Özellikle Beşiktaşlı yabancı futbolcular birçok marşı ezbere söylediler. Demba Ba, Atiba ve Babel gibi isimler ise platformdan üçlü çektirdi.

Hazırlanan platformun arkasında ise stadın gövdesine "1.Yılında 2. Şampiyonluk 3. Yıldız" yazıldı. Vodafone Stadı'nın yenilenmesinden sonra 1 yılllık süre içinde 2. kez şampiyon olan ve göğsüne 3. yıldızı takan Beşiktaş 15. şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutluyor.

Siyah-beyazlıların saat 17.00'da Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi stadın dışındaki kutlama etkinlikleri son bulurken, maçın ardından yapılacak kupa töreniyle kutlamalar tüm hızıyla sürecek.