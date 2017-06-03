Beşiktaş'tan muhteşem kapanış

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, sezonun son haftasında Osmanlıspor'u 4-0 yendi.

Geçen hafta Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, son haftaya rahat çıktı. Stadı tamamen dolduran taraftarların şampiyonluk kutlamalarıyla maça başlayan Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı Cenk Tosun ve Dusko Tosic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kendisini fazla zorlamayan Beşiktaş, golcü oyuncuları Vincent Aboubakar ve Cenk ile iki gol daha buldu. Siyah-beyazlı takım, geçen hafta olduğu gibi sezonun son mücadelesini de 4-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde bu sezonki 23. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, sezonu 77 puanla tamamladı. Sezon boyunca rakipleriyle 8 kez berabere kalan Beşiktaş, 3 yenilgide kaldı. Osmanlıspor karşısında 4 gol atan gol atan siyah-beyazlılar, 34. maçta 73 kez fileleri havalandırarak, ligin en golcü takımı unvanını elde etti. Son 4 karşılaşmada sadece bir gol yiyen Beşiktaş, kalesinde ise toplam 30 gol gördü.

Karşılaşmayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izledi.

- CENK TOSUN, SEZONU 20 GOLLE TAMAMLADI

Osmanlıspor maçında iki kez fileleri havalandıran Cenk Tosun, bu sezon ligdeki 20. golünü kaydetti.

Sezona etkili başlayan ve uzun süre gol krallığı yarışında önde giden Cenk, attığı gollere rağmen ligin zirvesinde yer almayı başaramadı. Sezonun ikinci bölümünde düşüşe geçen Cenk, 23 gol atan Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'un arkasında kaldı.

- VODAFONE PARK'TAKİ 100. GOLÜ TOSİC ATTI

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında attığı 2. gol, Vodafone Park'taki 100. gol olarak tarihe geçti.

Geçen sezon Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta Osmanlıspor karşılaşması öncesine kadar 98 gol atılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Tosic, bu stattaki 100. golün sahibi oldu.

- ABOUBAKAR'DAN 12. GOL

Siyah-beyazlı takımda son haftaların formda ismi Vincent Aboubakar, Osmanlıspor maçını da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla son 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligi 12 golle tamamladı. Aboubakar, maçın 82. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.

- VODAFONE PARK'TA YİNE KAZANDI

Beşiktaş, Vodafone Park'taki başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Osmanlıspor'u yenen siyah-beyazlı ekip, bu stattaki 30. resmi maçında 22. galibiyetini elde etti. Dolmabahçe'de 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'taki tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak aldı.

Beşiktaş, Osmanlıspor maçıyla Vodafone Park'taki 20. lig karşılaşmasına çıktı ve rakiplerini 16. kez mağlup etti. Beşiktaş, sahasındaki 4 lig maçını ise beraberlikle tamamladı.

- TARAFTARLARDAN TRİBÜN ŞOV

Şampiyonluk havasına saatler öncesinde giren siyah-beyazlı taraftarlar, Osmanlıspor maçında bol bol tribün şovu yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma sırasında klasikleşen tezahüratların yanı sıra şovlarla coşkuyu yaşadı.

- BEŞİKTAŞ, ÜÇ YILDIZLI FORMALARLA OYNADI

Beşiktaş, Osmanlıspor maçına üç yıldızlı formalarla çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların formasında amblemin olduğu bölümde iki yıldızın üstüne üçüncü yıldızın yanı sıra "2016-2017 şampiyonu" yazısı yer aldı.

- Gökhan Gönül taraftarları coşturdu

Karşılaşmanın 82. dakikasında Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olan Gökhan Gönül, rakipleri karşısında yaptığı şık çalımlarıyla taraftarları ayağa kaldırdı.

Güzel hareketleri sonrası sert bir faule maruz kalan Gökhan, taraftarların desteğiyle ayağı kalktı. Tecrübeli oyuncu, taraftarların alkışlarına formasını göstererek karşılık verince tribünler coştu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Gökhan İnler'in uzaktan vuruşunda kaleci Ahmet, meşin yuvarlağı kontrol etti.



16. dakikada Caner'in pasıyla orta sahanın sol tarafında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-0



19. dakikada orta sahada yapılan top kaybında araya giren Webo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.



24. dakikada Muhammed'in sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



31. dakikada Oğuzhan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda kaleci Ahmet, topu kornere çeldi.



31. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk'in pasında altı pasta topla buluşan Tosic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



38. dakikada Rusescu'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk topa dokunamayınca meşin yuvarlak kaleci Ahmet'te kaldı.



56. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



73. dakikada Cenk'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Oğuzahan'ın pasında penaltı noktasında üzerinde bulunan Aboubakar'ın boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



89. dakikada Babel'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kaleci Ahmet'i geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlarla buluştu. 4-0