Galatasaraylı Bruma, 12,5 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Bruma transferi için şu açıklamalarda bulundu:

"Dün İstanbul'daydım. Bruma ve kulübü Galatasaray ile görüşmelerimiz olumlu geçti. Bugün sağlık kontrollerinden geçti. Bruma birkaç gün içinde imzayı atacak. Bruma, özellikle geçiş oyunlarında ortalamın çok üzerinde bir hıza sahip, bu da bizim ilgimizi çekti"

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Leipzigli yöneticiler Başkan Dursun Özbek ile transfer görüşmeleri yapmış en son 15 milyon euro da mutabık kalmışlardı. Dün Galatasaray ile son maçına çıkan Bruma sarı-kırmızılı taraftarlarla vedalaşırcasına Japonya'ya transfer olan Podolski ile beraber tribünlere gitmişti.