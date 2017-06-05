Aykut Kocaman Fenerbahçe'de kupasız sezon geçirmedi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezonda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple 2010-2013 yıllarında başarılara imza attı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Kocaman, teknik adamlık yıllarında da sarı-lacivertli takımın tarihine geçmeyi başardı. Fenerbahçe'ye 2009 yılında sportif direktör olan Kocaman, Christoph Daum'la yolların ayrılmasından sonra 2010'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe formasını giydiği futbolculuk yıllarında 1988-1989, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında "Gol Kralı" olarak kulüp tarihine geçen Kocaman, teknik adamlığı döneminde de 3 sezonda kulüp için önemli başarılar elde etti.

Teknik direktör olarak görev aldığı Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 29 yıllık hasretini bitiren Aykut Kocaman, ligde 1, kupada ise 2 şampiyonluk yaşadı. Takımını UEFA Avrupa Ligi'nde finalin eşiğine getiren Kocaman, takımının başında ligde 108 maça çıkarak, Fenerbahçe'nin en istikrarlı teknik direktörü oldu.

Kocaman, Fenerbahçe'yle hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim olarak da dikkati çekiyor.

KUPASIZ SEZONU YOK

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yle çalıştığı 3 sezonda da kupa kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk yılında takımını şampiyonluğa ulaştırdı. Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda kendisiyle aynı puana sahip (82) Trabzonspor'un ikili averajla önünde yer alarak şampiyonluğu elde etti.

Kocaman, 2011-2012 sezonunda, 29 yıl aradan sonra sarı-lacivertli takımı Türkiye Kupası'nda zirveye taşıdı. 2012-2013 sezonunda da kupada şampiyon olan sarı-lacivertli ekip, Aykut Kocaman yönetimindeki 3 sezonluk dönemde üçüncü kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarını ise Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarlara Avrupa'da da büyük bir heyecan yaşattı.

Sarı-lacivertli takım, 2012-2013 sezonunda Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Avrupa kupalarındaki en önemli derecelerinden birine imza atan Kocaman, yarı finalde Benfica'ya elenerek finalin kapısından döndü.

FENERBAHÇE'YLE 151 MAÇ

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 3 sezonda 151 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 89 galibiyet, 32 beraberlik, 30 yenilgi yaşadı.

Kocaman döneminde sarı-lacivertliler, resmi maçlarda rakip fileleri 282 kez havalandırırken, kalesinde 156 gol gördü.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Aykut Kocaman, 2012-2013 sezonundaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine de adını yazdırdı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu sezonda takımını Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve TFF Süper Kupa'da olmak üzere toplam 64 maça çıkardı. Bu sayı, bir sezonda takımıyla en çok resmi maça çıkan teknik adam olarak Kocaman'ın adını Türk futbol tarihine geçirdi.

Kocaman ayrıca, o sezon Avrupa kupalarındaki 18 maçla da, Türk futbol tarihinde bir sezonda Avrupa arenasında takımıyla en çok müsabakaya çıkan teknik direktör unvanını aldı. Daha önceki rekor, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Avrupa'da on yedişer maça çıkan Galatasaray'da Fatih Terim ve Mircea Lucescu'ya aitti.

12 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ VE 47 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Aykut Kocaman döneminde kulüp tarihine geçen başarılar elde eden Fenerbahçe, lig tarihinin deplasmanda üst üste kazanma rekorunu (12) bu dönemde kırdı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başladığı ve 2012-2013 sezonunun 9. haftasında sona eren süreçte iç sahada yaptığı üst üste 47 maçta yenilmeyerek, önemli bir seriye imza attı.

Aykut Kocaman yönetiminde şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, en iyi devre performansını da sergiledi.

ÜÇ KEZ İSTİFA ETTİ



Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de biri kabul edilmek üzere üç kez istifa etti.

Süper Lig'de 22 Aralık 2012'de Kardemir Karabükspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaman, istifa ettiğini açıklamıştı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kocaman'ın istifasını kabul etmemiş, başkan, yöneticiler ve futbolcuların ısrarları üzerine deneyimli teknik adam, görevine devam etme kararı almıştı.

Aykut Kocaman, 29 Eylül 2012'de de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçtan sonra istifa kararı almış, ancak yönetim kurulu Kocaman'ı kararından vazgeçirmişti.

Kocaman'ın 2012-2013 sezonu bittikten sonra istifa kararı ise bu sefer Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kabul edilmişti.

MAÇ RAPORU

Organizasyon O G B M A Y Spor Toto Süper Lig 108 68 20 20 210 111 Avrupa kupaları 22 9 8 5 28 22 Türkiye Kupası 20 12 4 4 42 20 TFF Süper Kupa 1 - - 1 2 3 TOPLAM 151 89 32 30 282 156

ALEX'LE SIKINTI YAŞADI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'yla yaşadığı sıkıntılarla da gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusuyla Kocaman'ın yaşadığı sıkıntılar 2012 Eylül'de son noktaya ulaştı.

Alex, 29 Eylül 2012'de oynanan Kasımpaşa maçının ardından Kocaman'ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kalmayı kabullenmeyen Alex'in, başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Alex'in takımdan ayrılmasından sonra sarı-laciverti taraftarların bir bölümü Aykut Kocaman'ı suçladı.

AZİZ YILDIRIM KARARINDAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce "Ben kulüpte olduğum sürece Aykut Kocaman burada çalışamaz." açıklamasına rağmen kararından vazgeçti.

Kocaman'la yollar ayrıldıktan sonra bu açıklamayı yapan Yıldırım, bu sezon başında ise kararından geri adım attı.

Vitor Pereira'la sezon başında yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ı düşündü. Aziz Yıldırım, geçmişteki sözlerinin hatırlatılması üzerine bir televizyon kanalında "Bazen Fenerbahçe için neleri yuttuk. Onu da yutarız. Problem değil." açıklamasını yaptı.

Kocaman, sezon başında Atiker Konyaspor'dan ayrılamayacağını belirterek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti.

KADRODA 6 İSİM KALDI

Aykut Kocaman'ın ilk Fenerbahçe döneminde kadroda bulunan 6 isim şu anda sarı-lacivertli takımda yer alıyor.

Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden sadece Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Salih Uçan, Miroslav Stoch, Moussa Sow şu anda kadroda bulunuyor.

Sözleşmeleri sona eren Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Moussa Sow'la devam edilmezse, Kocaman yeni sezon için 3 eski öğrencisiyle yola çıkacak.