Ersun Yanal dibi gördü

Büyük umutlarla sezona giren ve yaptığı 13 transfere yaklaşık 60 milyon TL bedel ödeyen Trabzonspor, özellikle son altı haftada yaşadığı düşüşle hedeflerinin uzağında kaldı. Ligde aradığını bulamayan, Türkiye Kupası'ndan erken elenen ve Avrupa biletini de kaçıran bordo-mavililer, maddi anlamda da ciddi kayıplar yaşadı. Teknik direktör Ersun Yanal hamleleri ile eleştiri oklarının merkezine yerleşirken, takım son 6 haftada topladığı 4 puanla 9 milyon TL olan puan primlerinin ancak 3 milyon TL'sini kasasına koyabildi. Yanal'ın yenik durumda götürdükleri Bursaspor maçında tek oyuncu değişikliği yapması ve bunu da 84'te gerçekleştirmesi 'oyunu okuyamadı' eleştirilerini de peşinden getirdi.



PERFORMANS DEĞERLERİ ALT ÜST OLDU

Ligin ikinci yarısının başında yakaladığı çıkışı, sonlarda tersine çeviren Ersun Yanal, performans değerlerinde de ligin alt sıralarına düştü. Bordo-mavili ekip son 6 haftada attığı 5 golle ligde ancak 14. sırada yer alırken, gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi (%17) ile de 16. sırada bulundu. Takım aynı zamanda orta başarı yüzdesinde (%29) 11'inci, top kaybı değerinde de (60) en kötü 7'nci takım oldu.