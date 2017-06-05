Fenerbahçe, geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile prensip anlaşmasına vardığını resmi internet sitesinden açıkladı. Transfer döneminin başlaması ile resmi imzaların atılacağı belirtidi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TRABZONSPOR KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.

Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.