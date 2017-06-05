Son dakika: , transferini açıkladı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 13:19
Son dakika: Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini açıkladı

, 'dan ayrılan orta saha oyuncusu transferini resmen açıkladı.

, geçen sezonu 'da geçiren başarılı orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığını resmi internet sitesinden açıkladı. Transfer döneminin başlaması ile resmi imzaların atılacağı belirtidi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TRABZONSPOR KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.

Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini açıkladı
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