Bursaspor’dan prim açıklaması

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 12:15
Bursaspor’dan prim açıklaması

Bursaspor Kulübü, ligin son haftasında oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrası kadrodaki oyunculara verilen 100’er bin liralık prime ilişkin açıklama yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor karşılaşmasının galibiyet primlerine ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve iddialar tümüyle yalan ve maksatlıdır. Oyuncu grubunun talebi olmamasına karşın, Bursalılık aidiyeti ile bu kritik karşılaşma öncesinde bir motivasyon unsuru olarak BTSO yönetimi tarafından karşılanan galibiyet primleri, kadrodaki oyuncular için 100'er bin lira olarak belirlenmiş ve futbolcularımız dışında bu primden personelimize kesinlikle ayrıca bir ödeme yapılmamıştır."
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Bursaspor’dan prim açıklaması
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