ailesi Erdoğan aşığı

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017
Fellaini ailesi Erdoğan aşığı

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Marouane , “Kariyerimi müslüman bir ülkede sürdürmek isterim” derken, transfer görüşmelerine katılan baba Abdellatif Fellaini de ona destek verdi. Baba Fellaini, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslam dünyasının lideri olarak görüyoruz. Referandurumu da yakından izledik. Bu transferde üzerimize düşeni yaparız" diyerek bordo-mavililere yeşil ışık yaktı

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane 'nin ailesi Recep Tayyip Erdoğan hayranı çıktı. Fas asıllı Belçikalı oyuncu ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede Fellaini'nin, "Müslüman bir ülke olan Türkiye'yi isterim" dediği öğrenildi. Bu arada baba Abdellatif Fellaini de tam bir Recep Tayyip Erdoğan hayranı çıktı. Baba Fellaini'nin ön görüşmelere de katılarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslam dünyasının lideri olarak görüyoruz. Bu transfer için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Referandum sürecini de yakından takip ettim" dediği belirtildi.

32 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bordo-mavili yönetim, sözleşmesi 2018 Haziran ayında sona erecek Belçikalı futbolcu için Manchester United'a 4 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli teklif edecek. İngiliz kulübü, Fellaini'yi 2013 yılında Everton'dan 32 milyon Euro'ya transfer etmişti. Orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak oynayabilen Fas asıllı Belçikalı oyuncu, 1.94'lük boyuyla kafa toplarında çok etkili ve forvet hattında da zorlanmadan görev yapabiliyor.

AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
Fellaini UEFA Avrupa Ligi'nde 11 maçta 1 gol atarken, iki tane de asist üretti.

GEÇEN SEZON FELLAİNİ
47 Resmi maç
4 Gol
2 Asist
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Fellaini ailesi Erdoğan aşığı
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