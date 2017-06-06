Trabzonspor'un kupa hasreti

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 51 puanla 6. sırada kapatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında elenen Trabzonspor, 7 sezondur kupa hasreti çekiyor.

En son 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa'da yapılan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1, Süper Kupa'da Bursaspor'u 3-0 yenerek çifte sevinç yaşayan bordo-mavililer, daha sonra kupa kazanamadı.

Trabzonspor, kupa sevincini en son teknik direktör Şenol Güneş'le elde etti. Güneş'in ardından bordo-mavililerde 7 teknik adam görev yaparken kupa kazanma başarısı gösteremediler.

Bordo-mavililer, Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4, Özkan Sümer döneminde de 2 kez lig şampiyonluğu kupasını müzesine getirmişti.

27 KUPA

Trabzonspor'un müzesinde Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor.

Bordo-mavililerde 6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.

Karadeniz ekibinin müzesindeki kupaları elde ettiği sezonlar şöyle:

Süper Lig (Eski adı Birinci Lig): 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984

Türkiye Kupası: 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010

Süper Kupa: 2009-2010

Cumhurbaşkanlığı Kupası: 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983, 1994-1995

Başbakanlık Kupası: 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985, 1993-1994, 1995-1996