'dan için transfer açıklaması

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 14:28
Benfica'dan Sinan Gümüş için transfer açıklaması

Galatasaraylı 'le ilgili adının anıldığı 'dan resmi açıklama geldi.

Adı Portekiz'in Benfica kulübüyle anılan GalatasaraySinan Gümüş için açıklama geldi! Benfica'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklada, Portekiz kulübü Sinan Gümüş'le ilgilenmediklerini duyurdu.

Galatasaraylı futbolcunun menajeri ile görüşmediklerini, herhangi bir teklif de vermediklerini belirten , Sinan'ın listelerinde olmadığını açıkladı.

'ün menajeri geçtiğimiz günlerde Benfica ile anlaştıklarını, kulüplerin de anlaşması halinde transferin tamamlanacağını dile getirmişti.

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Benfica'dan Sinan Gümüş için transfer açıklaması
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