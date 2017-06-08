indeki sorun çözüldü!

Giriş Tarihi: 8.6.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 16:19
Bruma transferindeki sorun çözüldü!

'dan 'e olmaya hazırlanan 'nın sözleşmesinde yer alan özel bir madde nedeniyle pürüz çıkmıştı. Gelen son haberlere göre bu pürüz çözüldü. İşte detaylar..

Galatasaray'da Bruma krizi çözüldü! Sarı kırmızılı takım, i için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile anlaşmıştı. Ancak oyuncunun eski kulübü Sporting'in, 'a transferi sırasında sözleşmesine koydurduğu maddeden dolayı bir türlü tamamlanamamıştı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Bu maddeye göre Galatasaray, Haziran 2018'den önce Bruma'yı satarsa, satın alacak kulüp 'le de anlaşmaya varmak zorundaydı. Madde, Galatasaray'ın transferi Sporting'e bildirmek ve Portekiz ekibinin de onayını alması gerektiği koşullarına dayanıyordu. İşte bu nedenle uzayan transferi süreci nihayete erdi.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Portekiz basını, ve Sproting'in transfer konusunda anlaştığını, son yapılan görüşmelere göre de Bruma'nın toplam maliyetinin 18 milyon Euro'yu bulduğunu yazdı.

Bruma'nın önümüzdeki günlerde resmen Leipzig'li olması bekleniyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bruma transferindeki sorun çözüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz