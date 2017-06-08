Olcay Şahan’ı Allah gönderdi

Kendimi hala altyapıdaki Yusuf gibi görüyorum. Ancak Trabzon benim için büyük motivasyon sağlıyorDevre arası takıma katılan Olcay Şahan sanki benim için Allah tarafından gönderilmiş gibi... Gelişimime katkı sağlıyorTrabzonspor'da bu sezon yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı, kulüp dergisine kariyerinin başlangıcını, yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı. İşte genç yıldızın açıklamaları:yaşındaydım. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben, seçilemediğimi düşünerekkendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Hep Olcay Şahan ağabeyin yanındayım.Altyapıda iken beraber seremoniye çıktığım kaptanımız Onur da bana her zaman destek veriyor. Onlarla birlikte oynamak benim için büyükgurur.Arka daşlar ım, 'Birçok yıldız futbolcuyla oynuyorsun. Çok heyecanlı olmalısın' diyor. Ama ben asla o düşünceye kapılmıyorum. Neticede onlar da insan.Bu şehir bana güç veriyor. Bu şehre karşı sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bizden sonra bu formayı terletecek şu anda altyapıda mücadele eden kardeşlerimize karşı sorumluluğum var.KTÜ Beden Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Futbolda sadece iyi fizik yeterli olmuyor. Ayrıca psikolojik anlamda da iyi durumda olmanız gerekiyor. Yaşam koçu ve psikologla görüşüyorum.