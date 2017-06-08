Olcay Şahan’ı Allah gönderdi

Kendimi hala altyapıdaki Yusuf gibi görüyorum. Ancak Trabzon benim için büyük motivasyon sağlıyor
Devre arası takıma katılan Olcay Şahan sanki benim için Allah tarafından gönderilmiş gibi... Gelişimime katkı sağlıyor
Trabzonspor'da bu sezon yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı, kulüp dergisine kariyerinin başlangıcını, yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı. İşte genç yıldızın açıklamaları:
Sekiz
yaşındaydım. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben, seçilemediğimi düşünerek 'Niye beni çıkardın' gibisinden ağlamaya başladım. O da 'Oğlum seçildin, ne istiyorsun' dedi. Büyük mutluluk yaşadım.
BÜYÜK GURUR
Hala
kendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Hep Olcay Şahan ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni olumlu anlamda motive ediyor. Sanki bana Allah tarafından gönderilmiş gibi.
Altyapıda iken beraber seremoniye çıktığım kaptanımız Onur da bana her zaman destek veriyor. Onlarla birlikte oynamak benim için büyükgurur.
YILDIZLARLA BERABERİM AMA HEYECANLI DEĞİLİM
Arka daşlar ım, 'Birçok yıldız futbolcuyla oynuyorsun. Çok heyecanlı olmalısın' diyor. Ama ben asla o düşünceye kapılmıyorum. Neticede onlar da insan.
Bu şehir bana güç veriyor. Bu şehre karşı sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bizden sonra bu formayı terletecek şu anda altyapıda mücadele eden kardeşlerimize karşı sorumluluğum var.
KTÜ Beden Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Futbolda sadece iyi fizik yeterli olmuyor. Ayrıca psikolojik anlamda da iyi durumda olmanız gerekiyor. Yaşam koçu ve psikologla görüşüyorum.