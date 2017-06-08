Önce 1 numara

Yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracak olan Aykut Kocaman, katıldığı bir programda, "Volkan Demirel tek ana kaleci olarak gözüküyor. Hedefimiz her kulvarda final olacağı için en az onun klasında bir kaleciye daha ihtiyaç var"
dedi, gözler kaleye çevrildi… Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel
ile yapılan görüşmelerin sonuna gelindi. 35 yaşındaki file bekçisinin 1 artı 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
DAVİD OSPİNA
Geçen
sene de gündeme gelen David Ospina
ile prensipte anlaşma sağlandı. Yönetim, Kolombiyalı file bekçisi ile görüşerek 4 yıllık ön anlaşmada mutabık kaldı ancak futbolcunun kulübü Arsenal, ayrılığa sıcak değil. İngiliz ekibi kapıyı 5 milyon Euro'dan (20 milyon TL) açtı. Pazarlıklarla 3.5 milyon Euro'ya kadar inildi.
28 yaşındaki kalecinin akibeti transfer döneminin resmen başlayacağı 17 Haziran'da netlik kazanacak.
?CARLOS KAMENİ
Fenerbahçe'de kaleci adayları arasına Carlos Kameni
de girdi. İlk olarak İspanyol El Desmarque gazetesi Malaga'dan ayrılmaya hazırlanan 33 yaşındaki Kameni ile sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini duyurdu.
2012'de Espanyol'dan bedelsiz geldiği Malaga'da bu sezon Beşiktaş'tan kiralanan Boyko'nun önünde 35 maça çıkan Kamerunlu, 48 gol yerken, 8 maçta kalesini gole kapattı.
?KASPER SCHMEİCHEL
Leicester kalecisi Kasper Schmeichel
, dün Instagram'dan Fenerbahçeli futbolcuları takibe alırken, bu gelişme transferle ilgili heyecan yarattı. Danimarkalı kalecinin sarılacivertlilere transfer olacağı dedikodusu gündeme bomba gibi düştü.
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Schmeichel'ın bonservis bedelinin 20 milyon Euro olduğu
ve sarı-lacivertlilerin bu bedeli karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi.