Rota Choupo-Moting

Forvet ve kanat mevkilerine takviye yapıp, transferi kapatmayı planlayan Beşiktaş'ta Aboubakar'da yaşanan sıkıntı nedeniyle listeye forvet de eklendi. Siyah-beyazlılar için Çin'de forma giyen Burak Yılmaz
gündeme gelirken, teknik direktör Şenol Güneş, "Eski oyuncum, alırsanız hayır demem" diyerek bu transferde topu yönetime attı. Ancak başkan Orman ve ekibinin Burak'a sıcak bakmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ta bu gelişmenin ardından rota Schalke ile sözleşmesi sona eren Choupo-Moting
'e çevrildi. Alman Kicker dergisi, Choupo-Moting için Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiği yazdı.
Hem kanat hem de forvette oynayabilen Choupo-Moting ise sosyal medyada tatil fotoğraflarını paylaşarak yakında gideceği takımı açıklayacağını dile getirdi.
1.89 metre boyundaki Kamerunlu santrfor, bu sezon Schalke adına 30 maçta 2072 dakika süre alıp 3 gol ve 8 asistle oynadı.
Çin ekibi Beijing Guoan adına iki sezonda toplam 26 maça çıkan Burak Yılmaz, 18 gol kaydederken, 11 de sarı kart gördü.